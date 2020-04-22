Трамп приказал армии топить иранские катера, так как они преследуют американские корабли

"Я отдал распоряжение военному флоту Соединенных Штатов открывать огонь и уничтожать все любые вооруженные иранские катера, так как они преследуют в море наши корабли", - написал в Twitter Трамп.

Распоряжение было отдано спустя неделю после того, так 11 вооруженных катеров Революционной гвардии Ирана окружили корабли береговой охраны и военного флота США в международных водах на севере Персидского залива.

В связи с инцидентом Министерство обороны США обвинило Иран в опасной и провокационной деятельности.

Пентагон сообщил, что иранские катера повторно пересекли дорогу нескольким кораблям США очень близко от них и на большой скорости. В ходе одного из инцидентов иранский катер приблизился к носу корабля США на расстояние в десять метров.