Празднование Лиго на набережной не состоится, отменено и празднование 4 мая

В начале мая на 30-ю годовщину восстановления независимости Латвии столичное самоуправление не будет организовывать никаких общественных мероприятий, потому что во время чрезвычайного положения их проведение запрещено.

В столице не состоятся также мероприятия, приуроченные к Лиго, Дню матери и Дню защиты детей.

В середине августа на протяжении нескольких дней традиционно проходит Праздник Риги, однако его проведение также под вопросом.

Самоуправление примет решение исходя из развития ситуации и дальнейших указаний правительства.

В свою очередь министр здравоохранения Илзе Винькеле в понедельник заявила, что летние фестивали, вероятнее всего, придется отменить.

"Не хочу быть той, кто принесет нерадостные вести, поэтому попытаюсь скомбинировать - лето будет, но фестивалей, скорее всего, не будет", - сказала министр.

Как сообщалось, с 13 марта по 12 мая в связи с пандемией "Covid-19" в Латвии было объявлено чрезвычайное положение, на время которого запрещены публичные мероприятия, предполагающие скопление людей.