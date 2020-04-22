В Балви пьяный водитель устроил ДТП и сбежал. Полиции сказал, что машину угнали

В конце прошлой недели в Балви пьяный водитель устроил аварию, после чего бросил свою машину и позднее сообщил стражам порядка, что транспортное средство у него угнали, сообщает агентство LETA.
Ночью 19 апреля мужчина 1994 года рождения сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и заехал на территорию частного дома, повредив при этом забор и зеленые насаждения. Однако это его не остановило, и, продолжая путь, мужчина устроил ДТП, повредив дорожные знаки и защитные барьеры. После этого водитель оставил автомобиль и покинул место происшествия.
С целью ввести сотрудников полиции в заблуждение, мужчина сообщил, что его Nissan X Trail угнан, однако когда полицейские приехали к нему домой, нарушитель признался в содеянном.
Была проведена проверка, которая показала наличие алкоголя в организме - в выдохе мужчины было констатировано 1,7 промилле.
Мужчине оформили несколько протоколов административного нарушения.
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