В Балви пьяный водитель устроил ДТП и сбежал. Полиции сказал, что машину угнали

Ночью 19 апреля мужчина 1994 года рождения сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и заехал на территорию частного дома, повредив при этом забор и зеленые насаждения. Однако это его не остановило, и, продолжая путь, мужчина устроил ДТП, повредив дорожные знаки и защитные барьеры. После этого водитель оставил автомобиль и покинул место происшествия.