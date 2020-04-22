Латвия тоже получила фейковую новость о выводе солдат НАТО из Литвы

В письме утверждается, что НАТО выведет солдат из Литвы в связи с кризисом Covid-19.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс указал, что НАТО подтвердило, что письмо - ложь, и повторно отметило обязательство сохранить свое присутствие в странах Балтии и Польше, где размещены многонациональные боевые группы.

"Эта ложная новость свидетельствует о том, что во время кризиса Covid-19 общество должно быть особо внимательным, оценивая информацию в публичном пространстве, чтобы не подвергаться провокациям", - отметил Пабрикс.

Напомним, ранее Минобороны Литвы уже предупредило о полученной им ложной информации о выводе войск НАТО из страны.

"Это очередная попытка превратить кризис из-за пандемии в кризис безопасности. Такие ложные новости - попытки вызвать недоверие к партнерам по альянсу и помешать единству НАТО", - заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Минобороны Литвы утверждает, что аналогичное сообщение, согласно предварительным данным, получили литовские СМИ и официальные учреждения, а также адресаты в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По данным департамента стратегической коммуникации вооруженных сил Литвы, последовательные попытки использовать кризис из-за пандемии для распространения дезинформации наблюдаются уже около двух месяцев.

"Распространяются ложные новости о дислоцированном в Литве военном США, который якобы заразился коронавирусом, или о намерениях Министерства обороны не отменять международные военные учения", - сообщает министерство.