Коронавирус теперь во всех странах Европы, ООН опасается голода в мире

По словам британского министра здравоохранения Мэттью Хэнкока, в данный момент Британия находится на пике эпидемии. Это вселяет надежду, что скоро наступит спад, однако, сказал он, карантин в стране будет снят только тогда, когда у правительства будет уверенность, что нет угрозы второй волны.

Между тем в Британии разгорается скандал вокруг неучастия страны в общем соглашении ЕС по закупкам спецсредств для лечения и диагностики Covid-19: средства индивидуальной защиты для медиков, аппараты ИВЛ, оборудование для лабораторий, а также наборы тестов.

Участвовать в соглашении могли все европейские страны вне зависимости от членства в ЕС. Первое обсуждение плана совместных действий прошло еще в конце января, а 17 марта специально созданная комиссия начала принимать заказы на конкретные поставки от всех желающих стран.

По словам чиновников Евросоюза, представители Великобритании принимали участие далеко не во всех обсуждениях процесса, и заявки от них в назначенный день не поступило.

Британские власти говорили, что просто не успели подать заявку в отведенные сроки.

Между тем в ряде лондонских больниц запасы средств индивидуальной защиты подходят к концу, а в некоторых и вовсе закончились. Лондонцы по собственной инициативе сами ищут средства защиты для больниц в онлайн-магазинах и в частных швейных мастерских.

Что еще происходит в Европе?

В Румынии действует жесткий запрет на передвижения по улицам Getty Images

Власти Румынии за неполный месяц пополнили казну суммой в 69 миллионов фунтов (78 млн евро) в виде штрафов за нарушение правил карантина. Примерно столько же составляет налог на прибыль по всей стране за февраль.

Сообщается, что с конца марта полиция оштрафовала 200 тысяч нарушителей режима изоляции.

Больше всего штрафов было выписано в столице страны Бухаресте и его окрестностях. Не избежал наказания и мэр Бухареста Роберт Негоица, он был оштрафован за поездку на велосипеде по городскому парку.

Передвижение по улицам разрешено только работникам ключевых отраслей, все остальные могут выходить из дома исключительно за покупками в дневное время и не чаще одного раза в несколько дней.

В Черногории зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом. Таким образом, она стала последней страной Европы, где нашли Covid-19.

Министр финансов Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что медики, сражающиеся за жизни людей и подвергающие себя ежедневному риску, заслуживают большего признания, чем просто аплодисменты (имеется в виду инициатива многих стран хлопать врачам в знак благодарности).

В больнице Нидерландов Getty Images

По распоряжению Хукстра, каждый работник медицинской сферы в Нидерландах получит денежный бонус за свою работу. Сумма вознаграждения пока не уточняется.