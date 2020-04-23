Нож, пистолет и бутылки с досками: в Риге произошла драка из-за удаленного в группе на Facebook видео

Недавно к Университетской клинической больнице Страдиня подъехал легковой автомобиль. В помещение медучреждения вошли двое мужчин, которые волокли третьего, держа его за подмышки. Мужчина был серьезно ранен, у него сильно кровоточила резаная рана живота. Врачи, увидев пациента, сразу же поняли, что ранение было получено в результате конфликта, в котором использовался нож.

На место происшествия прибыла полиция. Раненый не скрывал, что получил рану в конфликте у дома по улице Кулдигас, 30, в Пардаугаве.

Сам пострадавший - из Сабиле, он приехал в Ригу специально, чтобы выяснить отношения, более того, он весь свой путь снимал и выкладывал в соцсети.

"Я в дороге, по пути в Ригу. Где мы, как далеко? Кемерский лес, да? Чисто с Лотарсом встретиться хочу, чисто поговорить, поболтать, я надеюсь, он не сольется", - сказал в трансляции в соцсети пострадавший.

Встреча состоялась вечером. Жителей Сабиле в Пардаугаве встретил упомянутый Лотарс, а также еще пара мужчин. Обмен словами быстро перерос в физический конфликт, кроме того, на записи видно, что драку начинает один из приехавших.

Далее к драке активно подключается мужчина, который до этого в своей видеотрансляции обещал никого не бить, а только спокойно поговорить.

В момент, когда Лотарс уворачивается от ударов, он использует против нападающего нож. Когда оба мужчины падают на землю, друг раненого вмешивается в дело со стеклянной бутылкой, а один из товарищей Лотарса вытаскивает пистолет. На этом инцидент исчерпывается.

Раненый попал к врачам, известно, что нож не затронул жизненно важные органы и его жизни ничто не угрожает. Позднее в медучреждение обратился и коллега Лотарса - он получил от приехавших несколько ударов кулаком, ногами и деревянной доской по голове.

Передача Degpunktā пыталась связаться с обеими сторонами. С жителями Сабиле поговорить не удалось, в свою очередь рижанин Лотарс с удовольствием пояснил свои действия.

"К сожалению, после того, как они сразу среагировали, выйдя из машины, я понял, что начинается. И просто все. Их было больше, они выше, массивнее и агрессивнее настроены. Действовали тоже быстро. Даже не было "добрый день". Поэтому я считаю, что поступил правильно", - рассказал Лотарс.

"Мне надо было защищать как себя, так и напарника, и свою семью, чтобы моя жена не осталась без кормильца. Конечно, я не хотел этого делать, сожалею о содеянном, что поделать. Просто в тот момент я не видел иного выхода", - признал в разговоре с Degpunktā Лотарс.

Чтобы начать серьезный конфликт, особенно с применением оружия, должна быть какая-то очень серьезная причина. Но не в этом случае. Лотарс подтвердил, что спор начался из-за того, что его компаньон с правами администратора удалил из группы Лотарса запись жителя Сабиле. Стражи порядка эту версию подтвердили.

"Причина всего конфликта - спор о каком-то видео, размещенном в одной из групп Facebook. Соответственно, у человека возникла неприязнь к другому человеку, который это видео удалил, поэтому он решил поехать в Ригу, чтобы выяснить причину таких действий.

Это выяснение переросло в драку с нанесением телесных повреждений. В ходе следственных мероприятий были изъяты как нож, так и патрон от газового пистолета", - пояснили в Госполиции.

Задержанных в данный момент нет. В участке начат уголовный процесс по факту хулиганства, связанного с нанесением телесных повреждений. За такое нарушение грозит лишение свободы на срок до пяти лет или денежный штраф.

Смотрите сюжет Degpunktā на латышском языке: