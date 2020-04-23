фото ⟩ В Польше горит национальный парк

В Польше горит Бебжанский национальный парк. Площадь возгорания составляет порядка 10% от всей площади, сообщает BBC.
Огонь полыхает примерно на 6000 га, в его ликвидации участвуют сотни пожарных.
Министерство окружающей среды Польши полагает, что причиной пожара стал поджог прошлогодней травы, который устроили местные крестьяне. Сейчас в Польше наблюдается серьезная засуха, что увеличивает риск пожаров. Местные власти полагают, что на тушение пожара может уйти несколько месяцев.
Галерея: Пожар в Бебжанском национальном парке
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