Чт, 23.04.2020
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фото ⟩ В Польше горит национальный парк

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В Польше горит Бебжанский национальный парк. Площадь возгорания составляет порядка 10% от всей площади, сообщает BBC. 

Огонь полыхает примерно на 6000 га, в его ликвидации участвуют сотни пожарных. 

Министерство окружающей среды Польши полагает, что причиной пожара стал поджог прошлогодней травы, который устроили местные крестьяне. Сейчас в Польше наблюдается серьезная засуха, что увеличивает риск пожаров. Местные власти полагают, что на тушение пожара может уйти несколько месяцев. 

Галерея: Пожар в Бебжанском национальном парке

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