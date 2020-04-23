Чт, 23.04.2020
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ВИДЕО ⟩ Хит группы "ВИА Гра" перевели на английский язык. Смотрите, что получилось!

Валерий Меладзе и "ВИА Гра"

ФОТО: скриншот видео

Популярную песню "Притяжения больше нет" группы "ВИА Гра" перевели на английский язык и разместили в TikTok. Пользователям такая версия понравилась. 

Девушка под ником Юлия Soloveitchik перевела на английский песню "Притяженья больше нет", записанную Валерием Меладзе и трио "ВИА Гра". Автором музыки является продюсер и композитор Константин Меладзе. 

Soloveitchik представила акустическую версию на гитаре (кроме интернет-слушателей, Юлию внимательно слушала кошка).

@soloveitchik

переводческий челлендж не потерять смысл (найди кошку) ##меладзе ##серебро ##музыка ##рек ##рекомендации ##хочуврекомендации ##сфинкс

♬ сто шагов назад eng cover by юличка бунтует - soloveitchik

Напомним, что этот хит был записан "золотым составом" - Анна Седокова, Вера Брежнева, Надежда Грановская. В 2011 году журнал "Огонек" назвал "Притяженья больше нет" "лучшим синглом и клипом" группы "ВИА Гра", созданный в этом составе. 

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