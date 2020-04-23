ВИДЕО ⟩ Хит группы "ВИА Гра" перевели на английский язык. Смотрите, что получилось!

Популярную песню "Притяжения больше нет" группы "ВИА Гра" перевели на английский язык и разместили в TikTok. Пользователям такая версия понравилась.
Девушка под ником Юлия Soloveitchik перевела на английский песню "Притяженья больше нет", записанную Валерием Меладзе и трио "ВИА Гра". Автором музыки является продюсер и композитор Константин Меладзе.
Soloveitchik представила акустическую версию на гитаре (кроме интернет-слушателей, Юлию внимательно слушала кошка).
@soloveitchik
переводческий челлендж не потерять смысл (найди кошку) ##меладзе ##серебро ##музыка ##рек ##рекомендации ##хочуврекомендации ##сфинкс♬ сто шагов назад eng cover by юличка бунтует - soloveitchik
Напомним, что этот хит был записан "золотым составом" - Анна Седокова, Вера Брежнева, Надежда Грановская. В 2011 году журнал "Огонек" назвал "Притяженья больше нет" "лучшим синглом и клипом" группы "ВИА Гра", созданный в этом составе.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!