ВИДЕО ⟩ Хит группы "ВИА Гра" перевели на английский язык. Смотрите, что получилось!

Девушка под ником Юлия Soloveitchik перевела на английский песню "Притяженья больше нет", записанную Валерием Меладзе и трио "ВИА Гра". Автором музыки является продюсер и композитор Константин Меладзе.

Soloveitchik представила акустическую версию на гитаре (кроме интернет-слушателей, Юлию внимательно слушала кошка).

Напомним, что этот хит был записан "золотым составом" - Анна Седокова, Вера Брежнева, Надежда Грановская. В 2011 году журнал "Огонек" назвал "Притяженья больше нет" "лучшим синглом и клипом" группы "ВИА Гра", созданный в этом составе.