Чт, 23.04.2020
Эффективные мероприятия по поддержке увеличат возможность того, что после кризиса потерявшие работу начнут трудиться в той же сфере, что и до кризиса, или даже на том же предприятии. Янис Херманис, эксперт по финансам и налогам
1

Нового начальника Госполиции будут искать только после окончания режима ЧС

Андрей Гришин

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Конкурс на должность начальника Госполиции возобновится только после окончания режима чрезвычайной ситуации, заявил в интервью TV3 министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

По его словам, и.о. начальника Госполиции Андрей Гришин подтвердил свои способности руководить полицией в кризисный период.

Прежний начальник Госполиции генерал Интс Кюзис ушел в отставку с 11 февраля.

Напомним, правительство во вторник, 21 апреля, одобрило присвоение звания генерала и.о. начальника Государственной полиции Андрею Гришину.

Он стал вторым генералом в рядах полиции. Ранее такое звание было присвоено начальнику Рижского регионального управления полиции Юрису Шулте.

Гришин занимает должности заместителя начальника Государственной полиции и начальника Главного управления криминальной полиции, а с 11 февраля также исполняет обязанности начальника Госполиции после ухода с этой должности Интса Кюзиса

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ