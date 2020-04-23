Нового начальника Госполиции будут искать только после окончания режима ЧС

По его словам, и.о. начальника Госполиции Андрей Гришин подтвердил свои способности руководить полицией в кризисный период.

Прежний начальник Госполиции генерал Интс Кюзис ушел в отставку с 11 февраля.

Напомним, правительство во вторник, 21 апреля, одобрило присвоение звания генерала и.о. начальника Государственной полиции Андрею Гришину.

Он стал вторым генералом в рядах полиции. Ранее такое звание было присвоено начальнику Рижского регионального управления полиции Юрису Шулте.

Гришин занимает должности заместителя начальника Государственной полиции и начальника Главного управления криминальной полиции, а с 11 февраля также исполняет обязанности начальника Госполиции после ухода с этой должности Интса Кюзиса