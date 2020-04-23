Covid-19: в Великобритании ограничения останутся в силе минимум до конца года

Профессор Крис Уитти отмечает, что "совершенно нереалистично" думать, что жизнь может быстро вернуться на нормальные рельсы.

В Великобритании на 23 апреля зарегистрировано более 134 000 заболеваний и 18 100 смертей от Covid-19.

Уитти указал - если смотреть в долгосрочном порядке, лучшим решением была бы эффективная вакцина или действующее лекарство, которым можно лечить Covid-19. Однако возможность того, что таковые могут стать доступными в течение ближайшего года, "чрезвычайно мала".

"Эта болезнь не будет искоренена, она никуда не пропадет", - сказал на пресс-конференции Уитти. "Поэтому нам нужно принять мысль, что это болезнь, которая в обозримом будущем будет существовать во всем мире".

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб, замещающий переболевшего Covid-19 премьера Бориса Джонсона, добавил, что слишком быстрый отказ от социального дистанцирования может привести к новой вспышке заболевания. Если это произойдет, то объявление еще одного карантина "углубило бы экономические страдания" во всей стране.

Галерея: Социальное дистанцирование в связи с Covid-19