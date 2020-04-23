В украинском монастыре - вспышка Covid-19; изолирован целый город

Полиция не позволяет проходить в город или покидать его.

В Почаевской лавре новым коронавирусом заразились несколько десятков человек, в том числе и проповедники.

Руководство монастыря долго отрицало, что в нем произошла вспышка. Однако в конце марта президент Молдовы Игорь Додон сказал, что монастырь посещали паломники из Молдовы и они заразились коронавирусом.

Почаевскую лавру ежегодно посещают сотни тысяч верующих из Польши, Молдовы, России, Беларуси или Болгарии.

Во вторник полиция закрыла дороги в Почаевскую лавру, монастырь закрыли для посетителей. С 22 апреля было решено закрыть весь город Почаев, в котором проживает около 8000 человек.

Когда появились подозрения во вспышке Covid-19 в монастыре, у правительства не было возможности провести тестирование в обязательном порядке. Монастырь отрицал, что в его стенах произошла вспышка, однако сменил свою позицию на прошлой неделе, когда у четырех проживающих в Почаеве жителей оказались положительными тесты на Covid-19.

Региональные политики перед православной Пасхой призывали закрыть Почаевскую лавру для посетителей, однако ее посетили несколько сотен верующих.

20 апреля коронавирус был констактирован у 13 человек в Почаеве, в том числе у нескольких побывавших в монастыре священников. 43-летняя женщина умерла от Covid-19.

Руководство монастыря во вторник по-прежнему не признавало вспышку, однако сообщило, что помещения нужно покинуть.

Монастырь трудоустроил многих жителей Почаева.

В Украине закрыт и Киево-Печерская лавра, с которой связаны примерно 150 случаев заражения.