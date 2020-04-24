Пт, 24.04.2020
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Жужанна Якабош - участница четырёх Олимпиад с модельной внешностью
Instagram недели

Жужанна Якабош

ФОТО: instagram.com/zsuzsubell

В начале месяца свой 31-й день рождения отметила венгерская пловчиха Жужанна Якабош. Имя девушки вряд ли вам что-либо говорит, а вот благодаря своей модельной внешности венгерка неоднократно попадала в разные списки красавиц из мира спорта.

Жужанна, или проще говоря Сюзанна, участвовала в Олимпийских играх 2004, 2008, 2012 и 2016 годов. Олимпиада в Токио должна была стать пятой в карьере венгерской пловчихи, но коронавирус внёс свои коррективы. Теперь выступлений красотки придётся ждать аж до лета 2021 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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К сожалению, в коллекции спортсменки нет олимпийских медалей, зато есть награды с первенства континента - четыре серебряных и две бронзовых медалей завоеванных на чемпионатах Европы, а также золото на дистанции 200 метров баттерфляем.

Кроме спортивной карьеры девушка реализует себя и в качестве модели. От её фотографий в Instagram просто невозможно оторвать глаз - настолько привлекательна эта девушка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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