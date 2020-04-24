Жужанна Якабош - участница четырёх Олимпиад с модельной внешностью

Жужанна, или проще говоря Сюзанна, участвовала в Олимпийских играх 2004, 2008, 2012 и 2016 годов. Олимпиада в Токио должна была стать пятой в карьере венгерской пловчихи, но коронавирус внёс свои коррективы. Теперь выступлений красотки придётся ждать аж до лета 2021 года.

К сожалению, в коллекции спортсменки нет олимпийских медалей, зато есть награды с первенства континента - четыре серебряных и две бронзовых медалей завоеванных на чемпионатах Европы, а также золото на дистанции 200 метров баттерфляем.