Извещения о коллективных увольнениях подали 32 предприятия

Заявления поступают от предприятий таких отраслей, как транспорт и хранение, административные и обслуживающие организации, услуги расселения туристов и общественного питания, оптовая и розничная торговля, обрабатывающая промышленность, недвижимость, услуги развлечений и отдыха, лесное хозяйство и др. О коллективных увольнениях заявили также работодатели сферы финансов и страхования и информационно-коммуникационных услуг.