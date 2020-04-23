Извещения о коллективных увольнениях подали 32 предприятия

В связи с эпидемией Covid-19 уже 32 предприятия подали в Государственное агентство занятости (NVA) заявления о коллективных увольнениях. В целом планируется уволить 4702 человека.
Заявления поступают от предприятий таких отраслей, как транспорт и хранение, административные и обслуживающие организации, услуги расселения туристов и общественного питания, оптовая и розничная торговля, обрабатывающая промышленность, недвижимость, услуги развлечений и отдыха, лесное хозяйство и др. О коллективных увольнениях заявили также работодатели сферы финансов и страхования и информационно-коммуникационных услуг.
По оперативной информации NVA, в четверг количество зарегистрированных безработных составило 70 972, а с начала апреля оно увеличилось на 9445 человек.
На данный момент в NVA доступно 17 626 вакансий, в апреле зарегистрирована 3141 новая вакансия.
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