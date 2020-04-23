Чт, 23.04.2020
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В Вентспилсе в пожаре погиб человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

За прошедшие сутки в Латвии потушено 64 пожара. В одном из пожаров погиб человек, свидетельствует оперативная информация Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).

В Вентспилсе на площади 120 кв. м горел незаселенный дом. В этом пожаре был погибший.

В Даугавпилсском крае в многоквартирном доме горел балкон. Пытаясь открыть горевшие двери, в этом пожаре пострадал человек.

Также зарегистрировано шесть лесных пожаров и 33 пожара прошлогодней травы.

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