В Вентспилсе в пожаре погиб человек

В Вентспилсе на площади 120 кв. м горел незаселенный дом. В этом пожаре был погибший.

В Даугавпилсском крае в многоквартирном доме горел балкон. Пытаясь открыть горевшие двери, в этом пожаре пострадал человек.

Также зарегистрировано шесть лесных пожаров и 33 пожара прошлогодней травы.