В Вентспилсе в пожаре погиб человек

За прошедшие сутки в Латвии потушено 64 пожара. В одном из пожаров погиб человек, свидетельствует оперативная информация Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).
В Вентспилсе на площади 120 кв. м горел незаселенный дом. В этом пожаре был погибший.
В Даугавпилсском крае в многоквартирном доме горел балкон. Пытаясь открыть горевшие двери, в этом пожаре пострадал человек.
Также зарегистрировано шесть лесных пожаров и 33 пожара прошлогодней травы.
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