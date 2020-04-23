Близкие Анастасии Заворотнюк опровергли новости о лечении актрисы

На странице поддержки Анастасии Заворотнюк появились слова опровержения от ее близких:

"Мы по-прежнему не даем никаких комментариев и благодарим всех, кто относится к этому с пониманием. Но считаем своим долгом обратить ваше внимание на следующую информацию.

Нам стали поступать вопросы по поводу препарата "Кейтруда" (который, как пишут, применяет Анастасия) и его эффективности. Мы хотим заявить, что не знакомы с этим препаратом и не можем ни подтвердить, ни опровергнуть какие-либо сведения о нем.

Пожалуйста, будьте осторожны! Проверяйте, по возможности, любую информацию, которая может оказать влияние на ваше здоровье".

В завершении авторы публикации выразили благодарность всем, кто поддерживает Анастасию и желает ей выздоровления.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, о том, что якобы Анастасия Заворотнюк выписана из больницы. Анонимный медик рассказал журналистам о препарате, которым якобы лечат актрису.

Первые сообщения о болезни Анастасии Заворотнюк появились в СМИ в августе 2019 года. Известно, что семья и родные артистки не контактируют с прессой. О нынешнем состоянии звезды официально ничего не известно.