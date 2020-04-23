Архив трансляции: Пресс-конференция после заседания Кабинета министров 23 апреля

В четверг, 23 апреля, Кабинет министров на внеочередном заседании принял решения о мероприятиях по снижению вызванного Covid-19 кризиса и дискутировал со Службой госдоходов о проблемах системы пособий. Удаленное заседание правительство началось в полдень, после чего прошла пресс-конференция, трансляцию которой предлагал и портал TVNET.
Напомним, в минувшие сутки на Covid-19 проведено 1705 анализов, 17 показали положительный результат. Таким образом, число заболевших в Латвии увеличилось до 778. Всего в Латвии скончались 11 человек с Covid-19.
В минувшие сутки госпитализирован 1 человек, всего в стационаре находятся 40 пациентов. Состояние 34 средней тяжести, 6 - тяжелое, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Из стационаров выписан 73 пациент, 133 человека выздоровели.
Всего с момента начала распространения коронавируса в Латвии проведено 40 041 анализ, 778 оказались положительными.
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