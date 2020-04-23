Архив трансляции: Пресс-конференция после заседания Кабинета министров 23 апреля

Напомним, в минувшие сутки на Covid-19 проведено 1705 анализов, 17 показали положительный результат. Таким образом, число заболевших в Латвии увеличилось до 778. Всего в Латвии скончались 11 человек с Covid-19.

В минувшие сутки госпитализирован 1 человек, всего в стационаре находятся 40 пациентов. Состояние 34 средней тяжести, 6 - тяжелое, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Из стационаров выписан 73 пациент, 133 человека выздоровели.

Всего с момента начала распространения коронавируса в Латвии проведено 40 041 анализ, 778 оказались положительными.