Чт, 23.04.2020
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Архив трансляции: Пресс-конференция после заседания Кабинета министров 23 апреля

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Valsts kanceleja

В четверг, 23 апреля, Кабинет министров на внеочередном заседании принял решения о мероприятиях по снижению вызванного Covid-19 кризиса и дискутировал со Службой госдоходов о проблемах системы пособий. Удаленное заседание правительство началось в полдень, после чего прошла  пресс-конференция, трансляцию которой предлагал и портал TVNET.

Напомним, в минувшие сутки на Covid-19 проведено 1705 анализов, 17 показали положительный результат. Таким образом, число заболевших в Латвии увеличилось до 778. Всего в Латвии скончались 11 человек с Covid-19. 

В минувшие сутки госпитализирован 1 человек, всего в стационаре находятся 40 пациентов. Состояние 34 средней тяжести, 6 - тяжелое, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Из стационаров выписан 73 пациент, 133 человека выздоровели.

Всего с момента начала распространения коронавируса в Латвии проведено 40 041 анализ, 778 оказались положительными. 

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