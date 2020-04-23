В Литве и в Эстонии - новые случаи смерти пациентов с Covid-19
В четверг в Литве подтвержден 39-й случай смерти от коронавируса. Об этом сообщила BNS директор вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.
Она отметила, что это жительница Укмерге в возрасте 59 лет, во вторник она скончалась в Вильнюсской клинике "Сантарос". В данный момент выясняется, были ли у женщины другие болезни.
"По возрасту она точно не была в группе риска, по поводу заболеваний еще выясняем", - сказала Лингене.
В среду был проведен анализ 6798 проб, общее количество сделанных анализов составило 83 591.
Всего в Литве подтверждены 1398 случаев коронавируса, 399 человек выздоровели.
В свою очередь в Эстонии число смертей от коронавируса увеличилось до 45 - в Курессаареской больнице скончалась пожилая женщина.
За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 1551 тест на Covid-19, позитивными оказались 33 пробы (2,1%). Всего в Эстонии на сегодняшний день сделан 45 181 первичный тест, позитивный результат дали 1592 теста (3,5%).
По состоянию на утро четверга госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 109 пациентам, из них семь подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 192 человека. За сутки скончалась находившаяся в Курессаареской больнице 85-летняя женщина. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 45 человек.
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