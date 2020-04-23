Видео ⟩ LTV7: вместо чернозёма под окном жителей Кенгарагса появилась свалка

Ложка, вилка, фломастер и горы стекла — это лишь малая часть того, что жильцы дома в микрорайоне Кенгарагс нашли в привезённой во двор земле. Так домоуправление решило привести территорию в порядок. Так как раньше двор затапливало, сообщает программа Русского вещания LTV7 "Сегодня вечером".
Известно, что ещё зимой 2019 года двор дома на улице Маскавас сильно затапливало. Жителям приходилось самостоятельно пробираться сквозь лужи. Обходных путей было мало, некоторым и вовсе приходилось сидеть дома — людям с инвалидностью и мамам с колясками. Теперь на ногах можно стоять уверенно. Однако жильцы столкнулись с новой проблемой. Лужа размыла землю и домоуправ решил привезти чернозём. Правда, складывается ощущение, что сюда просто перевезли свалку.
По словам жителей, землю работники Rīgas Namu Pārvaldnieks привезли ещё осенью — около двадцати кубометров. Часть до весны оставили около дома, часть разровняли. А что в этой земле скрывается видно стало только сейчас, рассказывает жительница дома Любовь:
"Осенью не было видно, потому что это был влажный… я даже не знаю, что это, это чернозёмом даже назвать нельзя! Естественно, было видно, что что-то попадается, но не было видно насколько всё плохо".
Зато теперь, когда земля подсохла, насколько всё плохо видно очень хорошо — сплошное битое стекло, мусорные мешки, разбитый строительный мусор в виде черепицы, кафель, ржавые металлические трубы, пробки, фломастеры, и даже шприцы. По словам жильцов, домоуправ предложил лишь засеять эту землю травой.
Однако на осколках стекла и на старых кухонных приборах жители видеть траву не хотят. И некоторые уже своими силами пытаются избавиться от мусора.
Например, Любовь из клумбы под окнами вырыла уже примерно 3 кг мусора.
Жильцы дома также обратились в госслужбу среды — ответа пока нет. Обратилось в службу и Русское вещание LTV7. Нам ответили, что этот вопрос не в их компетенции, так как это не загрязнение среды, а её засорение.
А вот домоуправление — Rīgas Namu Pārvaldnieks, после нашего интереса, признало - ошиблись.
"По сути, это не доглядели работники. Потому что это земля из мест, где проходит компостировка. Из наших учреждений, но, к сожалению, места, в которых берут землю открыты. И в этом месте, к сожалению, очень много мусора было разбросано.
Не доглядели — то, что, во-первых, загрузили это. А во-вторых, привезли и высыпали на это место".
Часть земли работники RNP очистят сами, часть увезут и привезут новую. Работы обещают выполнить в ближайшее время.
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