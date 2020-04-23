"В постоянных отношениях уже давно": Дима Билан сделал признание о личной жизни

"Съездил в магазин и на неделю закупился. День прожит с пользой. Еще купил рассады, и уже растет редис. Правда, в горшке пока - заморозки по ночам. А еще растет авокадо (косточка), уже метр как вымахала", - написал артист.

В комментариях поклонники поспешили отметить, какой Дима хозяйственный и что ему пора жениться. Певец поспешил ответить фолловерам.

"Штамп - для меня ничто и формальность. Я все даю и без него. Не переживайте! Все у меня отлично на личном", - заявил он.

Кроме того, Билан решил быть откровенным со своими подписчиками и объяснил, что он не был собой долгое время, но сейчас у него все хорошо. Артист даже признался, что давно состоит в отношениях.

"Я был не собой несколько лет! Два года как заново нашел себя! И в постоянных отношениях уже давно! Не делайте из меня страдальца! Я счастливый человек!" - подчеркнул Дима в комментариях.

ФОТО: http://instagram.com/bilanofficial

Стоит отметить, что в последнее время у Димы Билана часто появляются фото и видео с певицей Клавой Кокой, но сама девушка опровергла информацию о том, что между ними что-то есть.

Ранее в программе Ирины Шихман Дима Билан рассказал, что его девушка пережила несколько выкидышей.