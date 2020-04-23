Президент: всеобщий запрет на летнюю работу школьников не нужен

Как информировали в канцелярии президента, сегодня Левитс связался с председателем Баускской краевой думы Арнольдом Ятниексом, председателем Кекавской краевой думы Викторией Байре и председателем Крустпилсской краевой думы Карлисом Паберзсом.

Президент выразил удовлетворение тем, что эти самоуправления заботятся о нуждах людей в чрезвычайном положении, обеспечивая социальную помощь малообеспеченным жителям и семьям.

Обсуждалась проблема организации летней занятости школьников в условиях чрезвычайного положения и бесплатные обеды. По мнению Левитса, у самоуправлений должен быть выбор в способе обеспечения бесплатных обедов - в виде продовольственных пакетов или купонов.

Руководители краевых самоуправлений считают, что нужна поддержка государства на инвестиционные проекты, например, строительство детских садов, и в тех самоуправлениях, которые не являются краевыми центрами.