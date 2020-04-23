Чт, 23.04.2020
На разрешенные действия люди должны смотреть как на исключения, предусмотренные, чтобы обеспечить себя вещами первой необходимости. Госполиция

Президент: всеобщий запрет на летнюю работу школьников не нужен

Эгил Левитс

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В период пандемии Covid-19 всеобщий запрет на летнюю работу школьников, особенно в регионах, не нужен, так как работу можно организовать с соблюдением необходимой социальной дистанции, заявил президент Латвии Эгил Левитс. 

Как информировали в канцелярии президента, сегодня Левитс связался с председателем Баускской краевой думы Арнольдом Ятниексом, председателем Кекавской краевой думы Викторией Байре и председателем Крустпилсской краевой думы Карлисом Паберзсом. 

Президент выразил удовлетворение тем, что эти самоуправления заботятся о нуждах людей в чрезвычайном положении, обеспечивая социальную помощь малообеспеченным жителям и семьям.

Обсуждалась проблема организации летней занятости школьников в условиях чрезвычайного положения и бесплатные обеды. По мнению Левитса, у самоуправлений должен быть выбор в способе обеспечения бесплатных обедов - в виде продовольственных пакетов или купонов. 

Руководители краевых самоуправлений считают, что нужна поддержка государства на инвестиционные проекты, например, строительство детских садов, и в тех самоуправлениях, которые не являются краевыми центрами.

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