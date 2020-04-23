Минфин назвал наиболее частую причину отказа в пособии по простою

Как сообщает агентство LETA, до 22 апреля Служба госдоходов (СГД) получила от 5767 предприятий 6954 заявления на выплату пособий.

Приняты решения о выплате пособий по заявлениям 3759 работодателей, 21 153 работникам этих предприятий выплачено пособий на общую сумму 5,56 млн евро.

Отказано в выплате пособий по 2586 заявлениям.

В марте средний размер пособия одному работнику предприятия, работающего в общем налоговом режиме, составил 251,67 евро, микропредприятия - 214,66 евро, предприятия-участника программы углубленного сотрудничества с СГД - 345,69 евро. В 64 случаях (6%) начисленные в среднем за месяц налоги за одного работника составляли менее 10 евро, в 38 случаях - 0 евро, в 3 случаях (один налогоплательщик подал три заявления) - 0,06 евро, в 2 случаях - 0,36 евро, в 1 случае - 0,66 евро, в 2 случаях (один налогоплательщик подал два заявления) - 0,72 евро.

В 124 случаях (12%) начисленные налоги составляли от 10 до 50 евро в месяц, в 236 случаях (23%) - от 50 до 100 евро, в 290 случаях (28%) - от 100 до 150 евро, в 323 случаях (31%) - от 150 до 200 евро.

Второй наиболее частой причиной отказа были изменения оборота по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. По этой причине в выплате пособий отказано 684 работодателям.