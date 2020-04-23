В России Covid-19 унес уже 555 жизней

"Медуза" отмечает, что число новых случаев заболевания продолжает снижаться второй день подряд: 21 апреля было зарегистрировано 5642 новых заболевших, а 22 апреля - 5236.

В свою очередь выздоровели в России уже 4891 человек, 471 из которых - за последние сутки.

Всего с начала эпидемии в стране произведено более 2,4 лабораторных исследований на Covid-19, почти 150 000 из которых - за последние сутки.