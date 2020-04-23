Почему власти не могут просто взять и раздать деньги россиянам?

Реальная помощь или популизм?

На прошлой неделе группа экономистов опубликовала доклад "Коронакризис-2020: Что будет и что делать?", который призывает правительство усилить поддержку бизнесу и населению. Среди авторов доклада профессор экономики парижской Школы политических наук Sciences Po Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета и ВШЭ Константин Сонин, которые активно выступают за прямую раздачу денег россиянам.

В комментарии Би-би-си Гуриев пояснил, что российское государство не располагает настолько же точными данными о доходах граждан, как западные страны, поэтому вряд ли сможет помочь только тем, кто нуждается.

"Многие граждане сегодня полностью лишились доходов, у двух третей россиян нет сбережений. Прямая раздача каждому гражданину 20 тыс. рублей в месяц по крайней мере гарантирует, что никто не будет обойден этой крайне необходимой мерой поддержки", - полагает экономист.

Сонин также уверен в том, что такие действия со стороны российских властей были бы эффективными. Еще в середине марта в своей колонке в газете "Ведомости" он предлагал выплатить каждому россиянину единовременное пособие в 10 тыс. рублей в апреле и мае.

"Это поддержит совокупный спрос, который страдает от падения цен на нефть и доходов граждан, и, значит, производство наиболее эффективным способом. Кроме того, в текущих условиях это самый лучший способ таргетировать наименее социально защищенных россиян", - писал экономист.

Но с этим мнением согласны далеко не все опрошенные Би-би-си эксперты. Например, главный экономист финансовой группы БКС Владимир Тихомиров уверен, что как раз спрос такими выплатами поддержать не получится, поскольку в условиях самоизоляции люди крайне ограничены в своих возможностях и не могут пойти ни в рестораны, ни в торговые центры, чтобы потратить полученные деньги.

"Раздача каждому гражданину по 25 тысяч рублей - это популистская мера. Она, конечно, получит поддержку среди большинства населения (потому что кто же откажется от денег), но с точки зрения экономики это большого смысла не имеет", - сказал Тихомиров в беседе с Би-би-си.

Директор Центра трудовых отношений ГУ ВШЭ Владимир Гимпельсон считает, что помощь нужно оказывать более адресным способом, а если уж и раздавать "живые" деньги, то только тем, кто действительно в них нуждается.

"Есть, например, работники госкомпаний и бюджетники, которые продолжают получать зарплату; есть пенсионеры, у которых пенсии никто не отнимал; есть люди, у которых есть своя большая подушка [безопасности]. Эти категории можно исключить, оставить за скобками. В то же время есть многие, у кого нет работы и дохода, и им надо помогать. Можно по ошибке дать [денег] тем, кому это не нужно, и не дать тем, кому нужно", - предупреждает эксперт.

Сергей Гуриев, однако, не видит проблемы в том, что деньги могут достаться в том числе и обеспеченным россиянам, так как именно наиболее богатые налогоплательщики платят больше налогов (через налоги на имущество и НДС).

Константин Сонин, в свою очередь, полагает, что если власти все же решат выплатить всем по 10 тыс. рублей, то обеспеченные граждане просто-напросто не придут их получать, поэтому в итоге деньги все равно достанутся наиболее пострадавшим слоям населения.

Какие страны раздают деньги населению

- Сенат США и Белый дом в конце марта согласовали пакет антикризисных мер на 2 трлн долларов, который предусматривает разовую выплату гражданам в размере 1,2 тыс. долларов и по 500 долларов на каждого ребенка. Правда, эти деньги получать только граждане с годовым доходом менее 75 тыс. долларов

- Япония в мае выплатит всем гражданам пособие в размере 100 тыс. йен (927 долларов)

- Правительство Сингапура выплатит 1,6 тыс. сингапурских долларов (1,1 тыс. долларов США) каждому гражданину старше 21 года

- Власти Гонконга еще в конце февраля приняли решение выплатить всем своим гражданам по 10 тыс. гонконгских долларов (1280 долларов США)

- Канада будет в течение четырех месяцев выплачивать по 2000 канадских долларов (1400 долларов США) всем, кто потерял работу из-за коронавируса, а также тем, кто сидит на карантине или остался без зарплаты