KNAB задержал директора Мурьянской спортивной гимназии Ингриду Амантову

Бывшая саночница Амантова является также депутатом Ропажской краевой думы.

В KNAB агентству LETA подтвердили, что во вторник в рамках ранее начатого уголовного процесса были проведены неотложные процессуальные действия и задержана сотрудница Мурьянской спортивной гимназии.

Уголовный процесс начат 15 апреля о служебном подлоге в корыстных целях и попытке мошенничества.

После процессуальных действий к задержанной применен статус подозреваемой и меры пресечения, не связанные с лишением свободы, в частности, запрет занимать должность и приближаться к определенным лицам.

Амантова признала агентству LETA, что она действительно была задержана, однако, по ее мнению, это - недоразумение. На вопрос, с чем связано задержание, директор ответила, что более подробные детали она сейчас "не хочет и не может" раскрывать.

Исполнительный директор самоуправления Ропажского края Сигне Грубе подтвердила агентству LETA, что на этой неделе KNAB посетил Ропажскую краевую думу. На вопрос о том, не мог ли интерес KNAB быть связан с работой Амантовой в думе, Грубе указал, что самоуправление никаких комментариев давать не может, так как ведутся следственные мероприятия.