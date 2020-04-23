Генменеджер "Динамо": "Индрашис ушёл из команды"

Генеральный менеджер московского "Динамо" Виктор Меркулов рассказал, что в следующем сезоне команду покинет ряд игроков, среди которых и латвийский хоккеист Микс Индрашис.
"Лямин, Полыгалов, Афиногенов и Индрашис ушли из "Динамо". Большое им спасибо за этот сезон. Они провели его достойно, очень нам помогли", - сказал Меркулов на пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 23 апреля.
Индрашис перешёл в "Динамо" в 2018 году. В активе латвийского форварда 24 очка (6+18) в 41 матче минувшего чемпионата. До переезда в Россию Индрашис провёл семь сезонов в рижском "Динамо".
Контракт 29-летнего нападающего с "бело-голубыми" истекает 30 апреля, а это значит, что 1 мая Индрашис станет неограниченно свободным агентом.
По сообщениям СМИ, Индрашис продолжит карьеру в КХЛ. Ранее интерес к хоккеисту проявлял челябинский "Трактор".
Напомним, в прошедшем сезоне московское "Динамо" добралось до второго раунда Кубка Гагарина, после чего сезон был остановлен из-за коронавируса.