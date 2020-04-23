Генменеджер "Динамо": "Индрашис ушёл из команды"

"Лямин, Полыгалов, Афиногенов и Индрашис ушли из "Динамо". Большое им спасибо за этот сезон. Они провели его достойно, очень нам помогли", - сказал Меркулов на пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 23 апреля.

Индрашис перешёл в "Динамо" в 2018 году. В активе латвийского форварда 24 очка (6+18) в 41 матче минувшего чемпионата. До переезда в Россию Индрашис провёл семь сезонов в рижском "Динамо".

Контракт 29-летнего нападающего с "бело-голубыми" истекает 30 апреля, а это значит, что 1 мая Индрашис станет неограниченно свободным агентом.

По сообщениям СМИ, Индрашис продолжит карьеру в КХЛ. Ранее интерес к хоккеисту проявлял челябинский "Трактор".