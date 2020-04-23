"Я хорошо пою": Семенович о своих песнях, спортивном прошлом и хейтерах

Семенович объяснила, что у нее цель радовать людей. Ее заказывают на корпоративы и праздники. Ее песни поют дети и помнят каждое слово. В них она создает волну позитива. Если говорить о критике, то Анна сказала, что ей плевать на критику.

"Раз меня критикуют, значит я им небезразлична... Пока критикуют - это кайф.

Я никогда не говорила, что я супер-музыкант. Я прежде всего - спортсменка. Я показываю людям пример, как можно в 21 год закончить одну карьеру, которой ты посвятил всю свою жизнь и начать совершенно другую. Абсолютно противоположную", - поясняет она.

Семенович подчеркнула, что пробиться в шоу-бизнесе не так легко. Но ей хватило на это смелости и сил.

"Вылезти из попсовой девчачьей группы и остаться востребованным на протяжении еще 10 лет. Это тоже очень сложно. Это только мой труд и мое желание...

Я не претендую петь арию или оперу... Я никогда это не говорила. Но я хорошо пою. Мне не стыдно", - уверена она.

Она объяснила, что она с удовольствие и хорошо поет в караоке.

Анна указала, что раньше она тяжело воспринимала нападки со стороны хейтеров, сейчас она уже все воспринимает иначе.