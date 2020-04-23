Covid-19 заболел работник одного из детских садов Риги

Covid-19 заболел один из работников 88-го детского сада Риги, поэтому учреждение закрыто, а работники и дети отправлены на 14-дневный карантин, сообщила агентству LETA представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Арая.
Известно, что у заболевшего работника был минимальный контакт с детьми. Ведется эпидемиологическое расследование, чтобы установить источник его заражения.
Латвийское телевидение сообщает, что заболевший - технический работник детского сада.
За состоянием находящихся на карантине сотрудников и детей будут следить семейные врачи, и при появлении симптомов им будут сделаны анализы на Covid-19.
Как сообщал RUS.TVNET, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 17 новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 778 человек.
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