Covid-19 заболел работник одного из детских садов Риги

Известно, что у заболевшего работника был минимальный контакт с детьми. Ведется эпидемиологическое расследование, чтобы установить источник его заражения.

Латвийское телевидение сообщает, что заболевший - технический работник детского сада.

За состоянием находящихся на карантине сотрудников и детей будут следить семейные врачи, и при появлении симптомов им будут сделаны анализы на Covid-19.

Как сообщал RUS.TVNET, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 17 новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 778 человек.