Covid-19 заболела сотрудница одного из детских садов Риги

Известно, что у заболевшей был минимальный контакт с детьми. Ведется эпидемиологическое расследование, чтобы установить источник ее заражения.

Латвийское телевидение сообщает, что заболевшая - техническая работница детского сада.

На тест на Covid-19 ее направила семейный врач после того, как у женщины ухудшилось самочувствие. За границей заболевшая женщина в последнее время не бывала. Ее контактные лица установлены.

В целом в детском саду числятся 83 ребенка, но после объявления чрезвычайного положения он работал в дежурном режиме, а посещало его всего несколько детей - от 4 до 12.

В Рижской думе агентству LETA сообщили, что самоуправлению известно о случае коронавируса в детском саду, и он будет закрыт до 5 мая.

За состоянием находящихся на карантине сотрудников и детей будут следить семейные врачи, и при появлении симптомов им будут сделаны анализы на Covid-19.

Как сообщал RUS.TVNET, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 17 новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 778 человек.