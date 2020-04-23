Латвия планирует помочь странам ЕС, наиболее пострадавшим от кризиса Covid-19

Правительство в четверг, 23 апреля, решило, что Центр защиты военных объектов и закупок (VAMOIC) сможет централизованно закупать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства для поддержки государств-членов ЕС, наиболее пострадавших от кризиса Covid-19.

Закупки планируются на сумму не более 100 000 евро.

VAMOIC также обеспечит хранение и списывание приобретенных товаров после доставки.

Что касается числа жертв, то пандемия сильнее всего затронула Италию и Испанию, а пропорционально населению - Сан-Марино. Эти страны через систему обмена информацией Координационного центра НАТО по стихийным бедствиям, а также официальные письма обратились к союзникам и странам ЕС за поддержкой в приобретении недостающего медицинского оборудования и товаров.

Министерство иностранных дел считает солидарным обязательством отозваться на запрос о поддержке, предоставляя хоть небольшой объем помощи странам, наиболее пострадавшим от чрезвычайной ситуации. Министерство иностранных дел поощряет поставки дезинфицирующих средств, произведенных в Латвии, в эти страны.

Поставка защитного оборудования и дезинфицирующих средств в союзные страны не окажет негативного влияния на потребности медицинских учреждений Латвии по ограничению воздействия Covid-19.