Латвия планирует помочь странам ЕС, наиболее пострадавшим от кризиса Covid-19

Латвия планирует оказать материальную помощь своим союзникам и странам Европейского союза (ЕС), наиболее пострадавшим от кризиса Covid-19.
Правительство в четверг, 23 апреля, решило, что Центр защиты военных объектов и закупок (VAMOIC) сможет централизованно закупать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства для поддержки государств-членов ЕС, наиболее пострадавших от кризиса Covid-19.
Закупки планируются на сумму не более 100 000 евро.
VAMOIC также обеспечит хранение и списывание приобретенных товаров после доставки.
Что касается числа жертв, то пандемия сильнее всего затронула Италию и Испанию, а пропорционально населению - Сан-Марино. Эти страны через систему обмена информацией Координационного центра НАТО по стихийным бедствиям, а также официальные письма обратились к союзникам и странам ЕС за поддержкой в приобретении недостающего медицинского оборудования и товаров.
Министерство иностранных дел считает солидарным обязательством отозваться на запрос о поддержке, предоставляя хоть небольшой объем помощи странам, наиболее пострадавшим от чрезвычайной ситуации. Министерство иностранных дел поощряет поставки дезинфицирующих средств, произведенных в Латвии, в эти страны.
Поставка защитного оборудования и дезинфицирующих средств в союзные страны не окажет негативного влияния на потребности медицинских учреждений Латвии по ограничению воздействия Covid-19.
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