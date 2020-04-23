После лечения в больнице у постояльца центра социальной опеки обнаружен Covid-19

Перед выпиской из больницы мужчина был проверен на Covid-19, тест дал отрицательный результат. Он был выписан из больницы за день до того, как у одной из сотрудниц больницы был обнаружен Covid-19.

Директор Lode Гинта Путна рассказала LTV, что после возвращения из больницы за клиентом внимательно следили, в комнате было обеспечено расстояние в два метра от других соседей, а также была перегородка и другие меры безопасности.

Спустя пять дней постояльцу центра стало трудно дышать. Его снова доставили в Видземскую больницу, где во время второго теста был обнаружен Covid-19. В настоящее время пациент госпитализирован и находится в стабильном состоянии.

В настоящее время самоизоляция определена почти половине сотрудников Lode, тесты на Covid-19 проведены 80 клиентам центра. Заболевание не подтвердилось.

Lode находится в волости Лоде Руйенского края. Согласно информации, опубликованной муниципалитетом, в связи с пандемией Covid-19 в настоящее время посещение клиентов запрещено.

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) ранее заявлял, что в центрах социальной опеки находятся люди с высоким риском возникновения проблем со здоровьем и осложнений от заражения Covid-19.

Кроме того, центры социальной опеки подвержены высокому риску распространения инфекции из-за высокой плотности проживания и ограниченного количества персонала.

По данным SPKC, Covid-19 в этих центрах может вызывать трудно контролируемые вспышки с большим числом случаев заболевания и значительным увеличением смертности.