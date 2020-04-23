TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- "Паспорт отняли, в палате заперли на замок": житель Москвы рассказал о том, как его отвезли в "центр обсервации".
- В больнице под Москвой 60 врачей заразились вирусом и написали жалобу в ФСБ: у них не было средств защиты.
- Саакашвили готов войти в украинское правительство. В команде Зеленского за год закончились реформаторы?
- Новый очаг вируса в Китае: власти закрыли Харбин на карантин.
- Дональд Трамп временно остановил выдачу виз иностранцам: рабочие места - только для граждан.
Куда отправляют москвичей, нарушающих правила необъявленного карантина
Жителей Москвы, которые, по мнению полиции, нарушают необъявленный карантин, принудительно отправляют в центры обсервации. Житель Москвы рассказал, что у него там отняли паспорт, в палату поселили человека с коронавирусом, а врачи говорили, что лекарств нет.
Видео: ГЛАВНОЕ | 23.04.20
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.
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