В этом выпуске:

"Паспорт отняли, в палате заперли на замок": житель Москвы рассказал о том, как его отвезли в "центр обсервации".

В больнице под Москвой 60 врачей заразились вирусом и написали жалобу в ФСБ: у них не было средств защиты.

Саакашвили готов войти в украинское правительство. В команде Зеленского за год закончились реформаторы?

Новый очаг вируса в Китае: власти закрыли Харбин на карантин.

Дональд Трамп временно остановил выдачу виз иностранцам: рабочие места - только для граждан.

Куда отправляют москвичей, нарушающих правила необъявленного карантина

Жителей Москвы, которые, по мнению полиции, нарушают необъявленный карантин, принудительно отправляют в центры обсервации. Житель Москвы рассказал, что у него там отняли паспорт, в палату поселили человека с коронавирусом, а врачи говорили, что лекарств нет.

Видео: ГЛАВНОЕ | 23.04.20

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