Пт, 24.04.2020
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Видео ⟩ Мама-леопард учит детенышей переходить через дорогу, но что-то пошло не по плану

ФОТО: скриншот видео с YouTube-канала Kruger Sightings

Гости национального парка Крюгера на юге Африки смогли застать семейство леопардов, которое внезапно решило пересечь дорогу перед водителями авто.

В старейшем национальном парке ЮАР такое зрелище принято считать большой редкостью: гостям посчастливилось застать столь необычный момент. 

Мама-кошка спряталась в кустах с одной стороны дороги, проверяя нет ли опасности. На семейство хищников обратили внимание проезжающие мимо люди: они остановились и решили посмотреть, как мать детёнышей будет действовать дальше. 

Леопард сначала все же опасалась, а затем решилась перейти дорогу с двумя малышами: родительница пошла вперёд, а дети должны были следовать за ней, но что-то пошло не так. Мама остановились на полпути в ожидании детей, но они так и не пошли за ней. Матери пришлось вернуться. 

Спустя некоторое время была предпринята ещё одна попытка: на этот раз дети последовали за мамой. Когда, казалось, что всё они уже перешли дорогу, ближе к концу один из малышей решил прилечь. Мама-кошка уже не стала церемониться и перенесла малыша сама. 

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