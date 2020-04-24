Отменён чемпионат Европы по лёгкой атлетике

"European Athletics приняла решение об отмене соревнований с учётом мнения медицинской комиссии Французкой легкоатлетической федерации после оценки возможных рисков для публики и официальных лиц", - говорится в сообщении.

Президент оргкомитета Жан Гарсия отметил, что организаторы сделали всё возможное, чтобы сохранить надежду на проведение соревнований.

"Мы старались. Надеялись, что ситуация улучшится, но случилось обратное. Мы рассмотрели все возможные варианты, в том числе сокращение числа участников и зрителей", - заявил Гарсия.

О новых датах проведения первенства континента станет известно в мае, когда члены правления вновь проведут телефонную конференцию.

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике должен был пройти с 25 по 30 августа.