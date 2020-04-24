У Мерзликина новый контракт с "Коламбусом", который принесёт ему больше 7 млн евро

Новое соглашение подписано на два года и предусматривает, что за это время вратарь заработает около 7,3 миллионов евро (2,78 млн в сезоне-2020/2021 и ещё 4,6 млн в сезоне-2021/2022). В этом сезоне зарплата Мерзликина составляла около 780 тысяч евро.

26-летний Мерзликин в этом сезоне провёл 33 матча за "Коламбус", в которых отражал 92,3 процентра бросков и пропускал 2,35 шайбы в среднем за матч. В активе вратаря также 5 матчей "на ноль".

Стоит отметить, что первый месяц в Северной Америке для Мерзликина был отнюдь не лёгким. Хоккеист уже в первом матче пропустил семь шайб, а после этого "Коламбус" потерпел десять поражений подряд.

Позднее Мерзликин стал одним из лучших хоккеистов команды и в январе он провёл за "Коламбус" 10 игр, из которых - восемь закончились победой. К тому же, в трёх матчах он не пропустил ни одной шайбы.