"Скоро мы разжиреем так, что эта болезнь получит альтернативное название – корова-вирус"

Ну что, вы уже читали, что музыкальный фестиваль Positivus в этом году отменили? Учитывая обстоятельства, решение, конечно, логичное. Правда, они могли поменять концепцию и сменить название на Negativus - фестиваль для тех, у кого был отрицательный анализ на вы-сами-знаете-что. Как вам бизнес идея?

С другой стороны, вот она, золотая пора для тех, кто всё это время снимал концерты, салюты и корпоративы на телефон.

Ликуйте! У вас наконец появилась причина и время всё это пересмотреть.

Кстати, о телефонах. Вы заметили, что в последнее время они все стали какими-то одинаковыми? Лет 10 назад были и "открывашки", и "крутилки", и с полной буквенной раскладкой на кнопках… А сейчас смотришь на бездушный черный корпус телефона и не понимаешь – это Айсунг или Хуасони?

А на прошлой неделе еще и новый Айфон вышел. Да, вот так тихо и спокойно, взял себе и вышел, без лишнего шума, километровых очередей и палаток перед магазинами. То ли вирус повлиял, то ли тот факт, что телефон из бюджетной линейки. Да и супер-анонсом яблочники решили не заморачиваться - PowerPoint презентацию на сайт выложат и нормально будет.

Эй, девушки, отпишите в комментариях, кто-то еще пользуется лаком для волос?

Мы вот вспомнили эту рекламу, где дама выходит из самолета, проходит рядом с турбиной, в которую только что голубя с расстояния 100 метров засосало, а на ней ни один волосок не дрогнул…

Чего только по ТВ не увидишь, но мы вдруг стали переживать за канал РенТВ.

Раньше-то как было – хочешь посмотреть какой-нибудь треш типа "очевидного – невероятного" – включаешь РенТВ, а сейчас достаточно просто новости глянуть. Там тебе и "всемирный заговор", и "страшные последствия самоизоляции", и "социальное дистанцирование"… кажется нам, что учителя русского языка просто в восторге – это же насколько пополнился словарный запас у людей!

А заметили, как сильно изменились понятия в обществе?

Тут новость пришла из соседней страны – там прикрыли подпольный фитнес клуб. Подпольный!

Мы уже представили спецназ, дымовую шашку и "всем бросить гантели!". А на оперативной съемке потом будут красоваться фитнес-тренеры, застуканные на велотренажерах. Бедные закрывают лица от камеры и причитают "Я приехал поступать на физиотерапевта, просто не получилось...мама прости".

Ну, а мы, отдел маркетинга и ипохондрии Balticom, каждое утро измеряем температурку. У нас внутреннее правило – каждый сотрудник, в том числе работающий из дома, присылает с утра фотографию градусника своему руководителю, и если температура повышена, то… хм... можешь остаться дома? Хотя, знаете, от домашнего режима скоро мы разжиреем так, что у нас в историю эта болезнь войдет под альтернативным названием –корова-вирус.

Подскажете подпольные фитнес-клубы?

*Яркий обзор событий недели представляет отдел маркетинга и ипохондрии за свою компанию Balticom. Хотите высказаться? Пишите!