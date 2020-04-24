Нет нагрузке на плечи, шею и глаза: советы для более удобной работы на дому

Чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем, Samsung вместе с физиотерапевтом Сабиной Тилта делятся советами, которые улучшат физическое самочувствие и повысят эффективность работы дома.

Физиотерапевт утверждает, что количество жалоб, полученных от людей, которые долгое время работают с компьютером, увеличилось за последний месяц.

Люди чаще всего жалуются на сильную боль в плечах и шее или покалывание в руках и пальцах, которое вызывается длительным сидением в одном положении. Хотя у большинства жителей нет регулируемых столов, эргономичных стульев и профессиональных устройств, рабочее место дома может быть организовано таким образом, чтобы длительная работа за компьютером не наносила вреда здоровью.

Кроме того, достойное и удобное рабочее место также будет способствовать концентрации и продуктивности.

Монитор - на уровне глаз и на расстоянии вытянутой руки

Удаленная работа для офисных работников немыслима без монитора, который в некотором смысле стал центральным объектом домашнего офиса.

И это правильно, потому что его положение играет важную роль во избежании нагрузки на глаза и ограничении принятия неудобных поз.

Прежде всего, монитор должен быть расположен так, чтобы экран не отражал свет, так как это не только напрягает глаза, но и приходиться принимать неудобные позы, чтобы увидеть, что отображается на экране. Расстояние должно быть не менее длины руки, чтобы Вы могли видеть весь экран без лишних движений головой и шеей. Во-вторых, верхний край монитора должен находиться на уровне или чуть ниже уровня глаз, что сложнее реализовать дома, когда большинство работает с ноутбуком, поскольку экран подключен к клавиатуре. Поэтому прямо сейчас, когда мы не знаем, как долго нам придется работать из дома, самое время подумать о покупке отдельного монитора или о временном заимствовании его из офиса. Кроме того, исследования показывают, что естественное поле зрения человека имеет небольшую кривую, и с эргономической точки зрения экран также должен быть слегка вогнутым.

Например, изогнутый монитор Samsung обеспечивает гораздо более комфортные условия просмотра, чем работа с плоским экраном. Когда Вы долго смотрите на плоский экран, Ваши глаза постоянно меняют фокус, быстрее устают, а изогнутый дисплей позволяет просматривать весь экран, не напрягая глаза. Кроме того, устойчивая подставка монитора позволит точно отрегулировать высоту дисплея в соответствии с Вашими потребностями.

Книги для регулировки высоты мебели

По словам физиотерапевта Сабины Тилта, высота стула должна быть такой, чтобы колени были согнуты под углом 90 градусов.

Если кресло не регулируется, Вы можете использовать книги — высокие люди могут подложить книги под ножки стула, а люди пониже — под ноги.

Также важно не ставить ноги под спинку стула, так как это только увеличит кривизну нижней части спины, вызывая дискомфорт в долгосрочной перспективе. Однако, если Вы чувствуете боль в пояснице, можете положить подушку за спину, чтобы снять напряжение. В свою очередь, поддержка локтей на боковой опоре или поверхности стола поможет снизить нагрузку на плечевой пояс и избежать болей в шее и головных болей. Поэтому важна и высоты стола, которые, как и стул, можно регулировать с помощью книг.

Сила в движении

Сидение в течение восьми или более часов — это постоянная нагрузка на спину, которую можно сравнить с двумя последовательными марафонами. Но в отличие от марафона, люди не готовятся к долгому сидению за компьютером заранее. Существует также устаревшее представление о необходимости постоянно сидеть с ровной спиной, в то время как физиотерапевт подчеркивает, что движение на стуле и смена поз каждые 30 минут настоятельно рекомендуется.

Между тем более активные движения желательны каждые 45 минут — чтобы это была не просто прогулка по дому, рекомендуется каждый раз придумывать легкую задачу, такую как помыть посуду, вынести мусор, поиграть с питомцем, приготовить кофе или другие.

"После сидячего рабочего дня рекомендуется выбирать физическую активность, которая приносит удовольствие, чтобы снять напряжение, как физическое, так и эмоциональное. Все тело лучше всего двигается такими действиями, как ходьба, плавание, бег, танцы или йога.

В настоящее время также возможно выполнять индивидуальные комплексы упражнений онлайн под руководством физиотерапевта, все, что Вам нужно сделать, это выбрать наиболее подходящий курс для Вас. Призываю Вас сходить в лес и как можно больше двигаться на свежем воздухе, соблюдая все меры предосторожности", — советует физиотерапевт Тилта.