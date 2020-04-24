Чехия первой в ЕС открыла выезд из страны

С 16 марта в Чехии были введены ограничения на передвижение, которые касались и местных, и иностранцев. Покидать дом чехи могли только для поездки на работу, посещения магазина или аптеки. Об этом со ссылкой на Prague Morning сообщает "РБК".

"Мы приняли решение отменить с пятницы, 24 апреля, запрет на свободное передвижение граждан в Чехии", - цитирует главу Минздрава Чехии Адама Войтеха "РБК". Также впредь жители смогут собираться группами до десяти человек - ранее, как и в Латвии, там действовал запрет на одновременное пребывание более двух.

Стоит отметить, что уже 14 апреля Чехия разрешен выезд за границу по неотложным делам, например для лечения или посещения родственников. Но при условии обязательного карантина по возвращению.

Тем временем агентство AFP сообщает, что введенные в середине марта ограничения ввиду распространения коронавируса, будут отменены 25 мая, а не 8 июня, как планировалось ранее.

27 апреля в Чехии откроются зоопарки и библиотеки, бары и уличные террасы ресторанов - 11 мая, а 25 мая разрешат обслуживание клиентов в закрытых помещениях.

До сих пор в Чехии зарегистрировано 7138 случаев Covid-19. Скончались порядка 210 человек, выздоровели 2152.