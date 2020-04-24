Видео ⟩ Влад Топалов и Регина Тодоренко "прошлись" по разводу Муцениеце и Прилучного

Влад Топалов несмотря на знаки своей жены, что, возможно, стоит промолчать, был невероятно прямолинеен и сказал все, что думает на этот счет.

Мужчина объяснил, что не всегда красивая жизнь в Instagram - это правда.

"Надо быть полным идиотом, чтобы думать, что если красивая картинка, значит в жизни все красиво", - считает он.

Влад объяснил, что все люди живые и они с Региной ругаются так же, как и все.

"Если люди считают, что у нас все прекрасно и мы всегда "белые и пушистые". Значит, они дебилы", - заявил Топалов.

Он считает, что совершенно естественно, что иногда мужчина может сорваться и вести себя грубо. Регина поддержала мужа и высказалась в адрес тех женщин, которые берут телефон и говорят на камеру: "Мой муж меня бьет". Телеведущая считает, что не понимает, что с мозгами этой женщины происходит. Ей кажется, что женщина, делая это, даже не задумалась, почему он ее ударил. Может быть она тоже в этом виновата.

Журналистка Лаура Джугелия вспомнила шутку Тодоренко, что все, кто приходят к ней на шоу, в итоге разводятся. Регина призналась, что для нее самым большим шоком стал развод Влада Соколовского и Риты Дакоты. Удивительным стало то, что за красивыми картинками "есть вторая сторона медали".

"В нашей стране это работает всегда. Бузова, Дакота... Люди любят очень пожалеть обиженную женщину, которую обидел такой скотина-мужик. Они же такие прекрасные! А он им изменял.... Но девочки большие молодцы, что хайпят на этом", - считает Топалов.

Он уверен, что в разводе всегда виноваты оба, но никто не спрашивает мужчин.

"Владу тоже есть, что рассказать про Риту. Как и Тарасову про Бузову", - полагает он.

Что касается развода Джигана и Оксаны Самойловой, то там совсем другая история. Регина считает, что когда женщина живет 10 лет в иллюзорном мире, это вызывает вопрос.

Не обошлось и без обсуждения развода Агаты Муцениеце и Павла Прилучного.

"С экономической точки зрения я их поддерживаю, а с человеческой... Это совершенно не мое дело... Прилучный... Зачем они делают меня, частью своей ссоры? Я не хочу об этом знать!" - восклицает Влад Топалов.

Он объяснил, что это настолько в мелочах. Поэтому он старается не обращать на это внимания. Ему никого не жалко.

"Я тоже не святой... Не мне судить Оксану и Дениса... У меня своих историй с наркотиками хватает", - говорит он.

Топалов указал, что если его сейчас смотрят Рита Дакота или Ольга Бузова и им не нравится, что он говорит, то не надо ранее было делать развод достоянием общественности.

"Будьте готовы, что у меня есть свое мнение", - подчеркнул он.

Ему хотелось бы выслушать вторую сторону. Следует делать очную ставку. Женщина надо тоже шевелиться, чтобы ей не изменяли. Тоже самое работает и наоборот. Регина, в свою очередь, высказалась о новом шоу Агаты "Честный развод". Она считает, что актриса не понимает, что таким образом популяризирует развод.

"Я не против развода... Я против хайпа на разводе. Против того, чтобы женщины поливали грязью своих мужчин.

Мне хочется сделать ответ "Честный развод по-мужски"... А какая точка зрения у мужчин?" - недоумевает Тодоренко.

Регина объяснила, что ей противно. Вместо того, чтобы поднимать институт брака, его, наоборот, "втаптывают в тренды".

"Какое поколение и какое время ждет наших детей?.. Мы будем очень стараться беречь наши отношения", - пообещала телеведущая.

Видео: Интервью с Региной Тодоренко и Владом Топаловым