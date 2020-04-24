Думпис: возможно, Латвия достигла пика Covid-19

"Но это не значит, что это пик и кривая в дальнейшем пойдет вниз", - сказал эксперт. Он прогнозирует, что ситуация "какое-то время останется на нынешнем уровне, если число новых случаев не будет меняться".

Думпис полагает, что в случае, если нынешняя стратегия тестирования не будет полностью успешной, может вырасти число госпитализированных пациентов.

Комментируя тенденции распространения Covid-19 на этой неделе, Уга Думпис указал, что число новых пациентов такое же, как и неделей ранее, что, по его мнению, означает продолжение эпидемии, но она контролируется.

Специалиста тревожит, что коронавирусом заболевают медики.

"Нужно расширять объемы и географию тестирования, чтобы мы были полностью уверены в том, что выявляем большую часть пациентов", - сказал Думпис, отметив, что такой подход позволит лучше планировать ожидаемые объемы госпитализации и дальнейшие долгосрочные меры по ограничению инфекции.

Как сообщалось, в минувшие сутки на Covid-19 проведено 2039 анализов, 6 показали положительный результат. Таким образом, число заболевших в Латвии увеличилось до 784. В стационаре в минувшие сутки умер один пациент с Covid-19 - он стал двенадцатым.