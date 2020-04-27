Когда ввели режим ЧС, в Латвии активно покупали столы и стулья. Теперь готовятся к отдыху на природе

Как отметила RUS.TVNET руководитель IKEA Latvija Инга Филипова, чрезвычайная ситуация оказала значительное влияние как на поведение покупателей, так и на работу магазина.

"Магазин IKEA в Риге был одним из немногих магазинов IKEA в Европе, который остался открыт в это время. Поэтому, чтобы обеспечить работу магазина и обслуживание клиентов в соответствии с обстоятельствами, нам пришлось изменить способ нашей работы", - говорит Филипова.

Дополнительные меры безопасности

Безопасность сотрудников и посетителей - главный приоритет IKEA, подчеркивает руководитель магазина в Латвии. По ее словам, IKEA внедрила различные решения безопасности - например, усилила дезинфекцию часто используемых в магазине поверхностей, таких как ручки тележек, двери, перила и кнопки.

Посетители больше не могут воспользоваться обычными желтыми сумками для покупок, их заменили на корзинки, которые регулярно дезинфицируют.

На всей территории магазина размещены инструкции по личной гигиене и мытью рук, дезинфицирующие средства для рук, информационные плакаты и разметка на полу для соблюдения дистанции. Каждые 15 минут по внутреннему радио магазина звучит напоминание об основных принципах безопасности.

Сотрудники обеспечены защитным оборудованием: масками, перчатками и защитными очки как на кассе, так и в любом другом месте магазина - все для обеспечения безопасности общения.

Удаленные цифровые решения

Чтобы люди оставались дома, IKEA адаптировала способы обслуживания клиентов. Теперь компания больше ориентируется на электронную коммерцию и расширяет спектр своих бесконтактных услуг, например, клиенты могут получить удаленные консультации и с помощью планировщиков, совершенно бесплатно спланировать себе кухню или шкаф.

"Для этого мы пересмотрели наши текущие процессы – в онлайн планировщиках на сайте IKEA.lv можно создать план вашей кухни, создать шкаф или мебель для спальни. Консультанты IKEA вместо личных консультаций в магазине, готовы помочь нашим клиентам по телефону или по электронной почте", - рассказывает руководитель магазина IKEA в Латвии.

У IKEA Latvija доступен также интернет-магазин, благодаря чему клиенты могут делать покупки и получать необходимые услуги, не выходя из дома.

"В последние недели мы наблюдаем значительное увеличение количества онлайн-заказов.

Покупателям в интернет-магазине мы предлагаем возможность бесплатно получить заказ в магазине или подать заявку на доставку на дом и получить посылку на пороге. Принимая решение о получении товара лично, клиенты имеют возможность позвонить сотруднику и получить заказ в специально отведенном для этого месте рядом с магазином без контакта с другими людьми. Мы адаптируемся к ситуации и предоставляем бесконтактные услуги по запросу", - отмечает Филипова.

Клиенты планируют свои покупки своевременно

Чрезвычайная ситуация также повлияла на поведение покупателей.

"Они планируют свои покупки перед тем, как идти в магазин, чтобы максимально сократить время посещения - покупатели берут то, что им нужно, оплачивают покупку и уходят", - делится руководитель IKEA в Латвии.

В то же время, по ее словам, жители Латвии не перестали вкладывать средства в улучшение своего жилья, что особенно важно сейчас, когда большинство проводят времени дома больше, чем когда-либо прежде.

Примечательно, что после введения режима чрезвычайной ситуации самыми востребованными предметами в магазине была офисная мебель.

ФОТО: Пресс-фото

"Жители Латвии покупали столы и офисные стулья как для себя, так и для своих детей, чтобы было удобнее работать и учиться дома", - рассказала представитель IKEA.

По ее словам, также наметился рост продаж различных решений для организации вещей - полок, ящиков и различных принадлежностей, которые помогают содержать дом и все вещи в порядке.

ФОТО: Пресс-фото

Теперь, когда погода становится теплее, люди также покупают мебель для сада, говорит Филипова.

"Так как этим летом люди будут меньше путешествовать, мы ожидаем, что покупатели будут искать способы украсить свои балконы, террасы и дачи, все - для того, чтобы создать место, где насладиться теплом и свежим воздухом", - делится эксперт.

Следуя прогнозам, IKEA уже предлагает мебель для небольших балконов, террас и дач, а также предметы, которые пригодятся на пикнике или просто отдыхая на свежем воздухе.

ФОТО: Пресс-фото