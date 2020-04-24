Сколько лет было умершим от Covid-19 латвийцам

Первый пациент с Covid-19 скончался 3 апреля - 99-летняя женщина с разными хроническими заболеваниями. До сих пор это самый пожилой пациент с коронавирусом, который умер.

Среди умерших - два человека в возрасте 85-89 лет, трем было 75-79 лет.

Три жертвы Covid-19 были в возрасте от 50 до 54 лет и один человек - в группе от 55 до 59 лет. В Латвии нет умерших от коронавируса, кто был бы младше 50 лет.

У 11 из 12 скончавшихся имелись хронические заболевания, по одному пациенту информация уточняется.

Десять человек умерли в больнице. Источник заражения двух скончавшихся установить не удалось. Как минимум двое заразились дома или от члена семьи.

В минувшие сутки на Covid-19 проведено 2039 анализов, 6 показали положительный результат. Таким образом, число заболевших в Латвии увеличилось до 784. В стационаре в минувшие сутки умер один пациент с Covid-19 - он стал двенадцатым.