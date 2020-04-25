Кажется, путешествовать мы еще долго не сможем. Тоска для заядлых путешественников, правда? Чтобы не было так грустно, предлагаем подборку трансляций из разных точек планеты. И еще из космоса - с камер, установленных на Международной космической станции. Поехали?

1. Камеры МКС

С октября прошлого года NASA ведет прямую трансляцию с Международной космической станции (МКС). Посмотрите, как выглядит наша планета с высоты 408 км.

2. Пустой Лас-Вегас

Лас-Вегас - оазис для любителей азартных игр. Построенный посреди пустыни город, который обычно никогда не засыпал, остался без посетителей. Жутковатое зрелище. Но интересное.

3. Виртуальная прогулка по цветочным плантациям в Нидерландах

Аааа... Круто! Ежегодно в парке Кёкенхоф распускается примерно семь миллионов тюльпанов, гиацинтов, нарциссов, орхидей, роз и другой красотищи! Сейчас в парке пусто - прогуляйтесь по нему виртуально.

4. Медведи в Трансильвании

Камеры установлены в прекрасном регионе Румынии, где живут медведи, кабаны, лоси, лисы и другие дикие животные. Прошлой осенью восемь медведей стали звездами Интернета - за ними можно подглядывать через камеры. Чтобы уж наверняка их увидеть, стоит включить трансляцию около 18:00 по латвийскому времени - мишек как раз кормят в это время.

5. Водопад на Рейне, Швейцария

Этот водопад считается крупнейшим в Европе. Его высота - 23 метра, ширина - 150. Сейчас там нет посетителей, но есть камеры - полюбуйтесь этой красотой!

6. Камеры у источника в саванне, Кения

Слоны, шакалы и другие обитатели кенийской саванны приходят попить водички к этому источнику. Включаем видео и смотрим!

2. Альпийская железная дорога на высоте 2200 метров

Медитация на два часа. Виртуальная поездка в Альпах - от Санкт-Морица в Швейцарии до Тирано в Италии. Этот маршрут считается самым высокогорным в Европе - он пересекает Альпы на высоте 2253 метра. Это хоть и не прямая трансляция, но очень классно!