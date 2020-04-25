25 апреля 2020, 13:41
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Тюльпаны, горы и Лас-Вегас: подборка c видеокамер со всей планеты
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Кажется, путешествовать мы еще долго не сможем. Тоска для заядлых путешественников, правда? Чтобы не было так грустно, предлагаем подборку трансляций из разных точек планеты. И еще из космоса - с камер, установленных на Международной космической станции. Поехали?
1. Камеры МКС
С октября прошлого года NASA ведет прямую трансляцию с Международной космической станции (МКС). Посмотрите, как выглядит наша планета с высоты 408 км.
2. Пустой Лас-Вегас
Лас-Вегас - оазис для любителей азартных игр. Построенный посреди пустыни город, который обычно никогда не засыпал, остался без посетителей. Жутковатое зрелище. Но интересное.
3. Виртуальная прогулка по цветочным плантациям в Нидерландах
Аааа... Круто! Ежегодно в парке Кёкенхоф распускается примерно семь миллионов тюльпанов, гиацинтов, нарциссов, орхидей, роз и другой красотищи! Сейчас в парке пусто - прогуляйтесь по нему виртуально.
4. Медведи в Трансильвании
Камеры установлены в прекрасном регионе Румынии, где живут медведи, кабаны, лоси, лисы и другие дикие животные. Прошлой осенью восемь медведей стали звездами Интернета - за ними можно подглядывать через камеры. Чтобы уж наверняка их увидеть, стоит включить трансляцию около 18:00 по латвийскому времени - мишек как раз кормят в это время.
5. Водопад на Рейне, Швейцария
Этот водопад считается крупнейшим в Европе. Его высота - 23 метра, ширина - 150. Сейчас там нет посетителей, но есть камеры - полюбуйтесь этой красотой!
6. Камеры у источника в саванне, Кения
Слоны, шакалы и другие обитатели кенийской саванны приходят попить водички к этому источнику. Включаем видео и смотрим!
2. Альпийская железная дорога на высоте 2200 метров
Медитация на два часа. Виртуальная поездка в Альпах - от Санкт-Морица в Швейцарии до Тирано в Италии. Этот маршрут считается самым высокогорным в Европе - он пересекает Альпы на высоте 2253 метра. Это хоть и не прямая трансляция, но очень классно!
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