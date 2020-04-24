Полиция завела дело: при драке не соблюдали дистанцию

В распоряжение правоохранительных органов попала видеозапись о драке, которая произошла в Слампе Тукумсского края в начале недели. Полиция установила личности участников драки, которых было более пяти. Все они должны явиться в полицию для дачи объяснений.

Как сообщает программа Degpunktā телеканала TV3, причиной драки, возможно, стали отношения некоего мужчины с замужней женщиной.

Также Degpunktā сообщает, что зачинщики драки ранее катались на машине не имея водительских прав.

Кодекс административных нарушений предусматривает за нарушение запретов, введенных во время чрезвычайного положения, штраф для физических лиц в размере от 10 до 2000 евро, для юридических - от 140 до 5000 евро.

Видео: Драка в Слампе, сюжет программы Degpunktā телеканала TV3