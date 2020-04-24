Covid-19: число заболевших выросло в Риге и Лимбажском крае

Таким образом, в Риге зарегистрировано 438 заболевших, тогда как в Лимбажском крае - 10.

Всего же Covid-19 констатирован в 68 самоуправлениях Латвии.

Напомним, в минувшие сутки на Covid-19 проведено 2039 анализов, 6 показали положительный результат. Таким образом, число заболевших в Латвии увеличилось до 784. В стационаре в минувшие сутки умер один пациент с Covid-19 - он стал двенадцатым.

Сообщается, что скончавшийся человек был в возрасте от 75 до 80 лет, имел ряд хронических заболеваний.

В минувшие сутки госпитализирован один человек, всего в стационаре находятся 40 пациентов. Состояние 34 средней тяжести, 6 - тяжелое, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Из стационаров выписан 74 пациент, 133 человека выздоровели.