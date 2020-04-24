Пт, 24.04.2020
Я думаю, что один из важных уроков, которые мы вынесли из кризиса Covid-19, таков, что объективная необходимость отправиться в административный центр самоупралвения - это скорее помеха, а не возможность. Юрис Пуце, министр охраны среды и регионального развития

Covid-19: число заболевших выросло в Риге и Лимбажском крае

ФОТО: Veselības ministrija

За последние сутки в Лимбажском крае и Риге зафиксирован одинаковый прирост случаев Covid-19, в частности, на каждой территории констатировано по три новых случая заражения, свидетельствуют данные Ценетра по контролю и профилактике заболеваний (SDPC).

Таким образом, в Риге зарегистрировано 438 заболевших, тогда как в Лимбажском крае - 10.

Всего же Covid-19 констатирован в 68 самоуправлениях Латвии.

Напомним, в минувшие сутки на Covid-19 проведено 2039 анализов, 6 показали положительный результат. Таким образом, число заболевших в Латвии увеличилось до 784. В стационаре в минувшие сутки умер один пациент с Covid-19 - он стал двенадцатым. 

Сообщается, что скончавшийся человек был в возрасте от 75 до 80 лет, имел ряд хронических заболеваний. 

В минувшие сутки госпитализирован один человек, всего в стационаре находятся 40 пациентов. Состояние 34 средней тяжести, 6 - тяжелое, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Из стационаров выписан 74 пациент, 133 человека выздоровели. 

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