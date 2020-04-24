Полиция оценит враждебные высказывания бывшего стража порядка о журналистах Re:Baltica

Госполиция оценит высказывания бывшего полицейского в соцсетях о сотрудниках балтийского центра исследовательской журналистики Re:Baltica.
@Valsts_policija Sveicināti. Te draudi kolēģiem žurnālistiem. Domāju, ka jums profilaktiski vajadzētu sazināties ar savu bijušo darbinieku. pic.twitter.com/J19beKSciM— Arnis Krauze (@arniskrauze) April 24, 2020
Бывший страж порядка в Facebook написал: "Эти Re падл реально нужно бить дерьмовой палкой, как бешеных собак". Представитель Госполиции Симона Гравите подтвердила агентству LETA, что высказывания попали в поле зрения полиции и информация передана стражам порядка.
Среди публикаций бывшего представителя Госполиции есть и картинка, на которой основатель Re:Baltica Инга Сприньге изображена в нацистской униформе.
Это уже не первый раз, когда Re:Baltica сталкивается с подобными ситуациями. В прошлом году некий мужчина грубыми звонками журналистам и их близким, а также постами в соцсетях долгое время терроризировал редакцию Re:Baltica, пока однажды с похоронным венком и неизвестной жидкостью не пришел в редакцию. Тогда журналисты обратились в полицию. По данному случаю был начат уголовный процесс. Человек, благодаря острым высказываниям на интернет-платформах, ранее уже попадал в поле зрения полиции.
В конце прошлого года Госполиция сообщила, что в дальнейшем обеспечит контактное лицо, к которому журналисты могут обращаться в любое время суток, если появятся подозрения в возможных угрозах, а также пообещала оперативно реагировать на полученную информацию.
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