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Сегодня актуальной темой является дезинфекция, но как, что и зачем дезинфицировать неясно. Во многих местах одной из неотъемлемых ежедневных работ в офисах, магазинах и других общественных местах является обработка определенных мест дезинфицирующим средством.

Главное внимание, конечно, уделяется дезинфекции тех поверхностей, которые наиболее часто соприкасаются с руками человека, как, например, перила лестниц, дверные ручки, туалет. Но как насчет других поверхностей, например, стен, мебели, офисной техники, которой мы пользуемся и до которой дотрагиваемся не реже? Например, маленькие дети, поднимаясь по лестнице, часто держатся за стену, а не за перила, принтерами и мебелью пользуются несколько человек. Эти поверхности обычно не дезинфицируют, так как одного протирания недостаточно, к тому же бывает трудно добраться, многое пропускается.

Зачем нужна дезинфекция? Дезинфекция стала актуальной в связи с COVID-19, но не стоит забывать, что и без него имеются сотни различных вирусов, бактерий и микроорганизмов, которые со временем накапливаются в помещениях и на поверхностях. Рекомендуется проводить дезинфекцию помещений профилактически, а не только в экстренном случае, причем с определенной регулярностью. Начать с момента окончания кризисной ситуация, когда большая часть работников вернется к работе в привычные помещения, было бы одним из положительных шагов.

Кому доверить дезинфекцию? Радует то, что часть предприятий в этой отрасли, сами того не осознавая, были готовы кинуться в бой с профессиональной рабочей силой и инвентарем. Но имеет ли право каждый желающий помочь предоставлять эту услугу? Лицо, предоставляющее услугу дезинфекции, должно быть зарегистрировано в Инспекции здоровья согласно Правилам КМ №350. Также дезинфекторы должны быть обученными и сертифицированными дезинфекторами согласно Правилам КМ №618, используемые дезинфицирующие средства должны быть зарегистрированы в Латвии. Сегодня мы наблюдаем, что дезинфекция части помещений проводится без соответствующих средств индивидуальной защиты, но, чтобы не вредить здоровью дезинфектора и населения, их важно использовать с соблюдением правил охраны труда и правил техники безопасности.

SIA «PELIAS» является предприятием по контролю за вредителями. Оно осуществляет качественную и профессиональную общую дезинфекцию помещений, транспорта и других мест с использованием специального оборудования, что позволяет дезинфицировать в помещении все, начиная от поверхностей, стен, труднодоступных мест и заканчивая воздухом. PELIAS станет надежным деловым партнером, если требуется профилактическая, а также экстренная дезинфекция в любом месте Латвии. PELIAS является зарегистрированным в Инспекции здоровья поставщиком услуг дезинфекции и имеет обученную и сертифицированную команду работников. Мы используем только зарегистрированные в Латвии дезинфицирующие средства. Больше информации на нашей домашней странице .