Пособие по поддержке безработных будет составлять 180 евро

Пособие по безработице людям, которые уволились сами, будет начисляться со дня, когда Государственное агентство занятости получит заявление о предоставлении пособия.

Ранее лицам, которые уволились сами, пособие предоставлялось не ранее чем через два месяца после получения статуса безработного.

Планируется, что новый порядок будет действовать до 31 декабря 2020 года для людей, которым статус безработного присвоен начиная с 12 марта 2020 года.

Предложение об увеличении пособия помощи безработным со 130 до 180 евро подали депутаты оппозиции и министр благосостояния Рамона Петравича.

Пособие помощи безработным будет выплачиваться в том случае, если у человека закончился срок выплаты пособия по безработице (8 месяцев), но работы он не нашел. Пособие можно получать не более четырех месяцев, и этот механизм поддержки будет действовать до 31 декабря 2020 года.