В ближайшее время на улицах Риги возобновятся ремонтные работы

С наступлением благоприятных погодных условий на улицах Риги возобновятся ремонты, информирует департамент сообщения Рижской думы.
Уже в ближайшее время планируется начать работы по восстановлению покрытия на велодорожках улицы Спорта и Краста, сообщает агентство LETA.
На улице Спорта сейчас ведутся подготовительные работы, чтобы уже вскоре начать строительные работы по всей длине улицы. После восстановления покрытия проезжей части и тротуара улица будет благоустроена, появится соответствующая велоинфраструктура, которая позволит обеспечить движение велосипедов в обе стороны.
Проезжая часть перекрестка улиц Спорта и Гростонас будет повышена, а перекресток - сужен, что сделает его удобнее для пешеходов и велосипедистов.
На улице Краста будет проведено восстановление покрытия пешеходной и велодорожки на протяжении 2870 метров от Островного моста до улицы Огрес. Сейчас ведутся подготовительные работы, в ближайшее время планируется установить дорожные знаки, предупреждающие о начале работ.
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