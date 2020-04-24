В ближайшее время на улицах Риги возобновятся ремонтные работы

Уже в ближайшее время планируется начать работы по восстановлению покрытия на велодорожках улицы Спорта и Краста, сообщает агентство LETA.

На улице Спорта сейчас ведутся подготовительные работы, чтобы уже вскоре начать строительные работы по всей длине улицы. После восстановления покрытия проезжей части и тротуара улица будет благоустроена, появится соответствующая велоинфраструктура, которая позволит обеспечить движение велосипедов в обе стороны.

Проезжая часть перекрестка улиц Спорта и Гростонас будет повышена, а перекресток - сужен, что сделает его удобнее для пешеходов и велосипедистов.

На улице Краста будет проведено восстановление покрытия пешеходной и велодорожки на протяжении 2870 метров от Островного моста до улицы Огрес. Сейчас ведутся подготовительные работы, в ближайшее время планируется установить дорожные знаки, предупреждающие о начале работ.