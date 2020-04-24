Covid-19: в Латвии выздоровели 267 человек или 34% заболевших

В возрастной группе от 40 до 49 лет заражение Covid-19 выявлено у 140 человек, в группе от 50 до 59 лет - у 136, в группе от 60 до 69 лет - у 100, в группе старше 70 лет - у 72, в группе от рождения до 9 лет - у 18, в группе от 10 до 19 лет - у 33.