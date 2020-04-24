Covid-19: в Латвии выздоровели 267 человек или 34% заболевших

До сих пор в Латвии после вызываемой новым коронавирусом болезни Covid-19 выздоровели 267 человек, что составляет 34% от заболевших, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
52% заболевших составляют мужчины, 48% -женщины.
Больше всего зараженных в возрастной группе от 30 до 39 лет - 173.
В возрастной группе от 40 до 49 лет заражение Covid-19 выявлено у 140 человек, в группе от 50 до 59 лет - у 136, в группе от 60 до 69 лет - у 100, в группе старше 70 лет - у 72, в группе от рождения до 9 лет - у 18, в группе от 10 до 19 лет - у 33.
Заболеваемость Covid-19 в Латвии составляет сейчас 40,5 случая на 100 000 населения.
С диагнозом Covid-19 умерло 12 человек.
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