Эстония продлила чрезвычайное положение до 17 мая включительно

Министр социальных дел Танель Кийк подтвердил газете Postimees, что было принято решение продлить ЧП.

"(Чрезвычайное положение) прекратится в 00.00 в ночь с 17 мая на 18 мая, если правительство республики не решит иначе", - сказал Кийк.

"В течение последних двух недель мы наблюдали, как количество заразившихся и находящихся на лечении в больнице стало снижаться, мы определенно достигли переломного момента. Правительство на этой неделе представило проект стратегии выхода из кризиса, который мы надеемся одобрить на следующей неделе. После этого мы начнем шаг за шагом смягчать ограничения, если эпидемиологическая ситуация будет этому по-прежнему благоприятствовать.

Но поскольку выход не произойдет разом, а будем постепенным и взвешенным, мы сегодня продлили чрезвычайное положение до 17 мая включительно", - сказал премьер-министр Юри Ратас.

"Подчеркиваю, что это не означает полного отказа от ограничений в этот же день. Часть ограничений мы начнем смягчать раньше, другие останутся действовать и после окончания чрезвычайного положения. Основанием для смягчения ограничений и сопутствующей этому гражданской обязанностью является дальнейшее соблюдение правил поведения и требований гигиены.

Первым смягчением ограничений было восстановление планового лечения на этой неделе, следующие шаги должны быть направлены на оживление экономики, разумное и взвешенное", - добавил Ратас.

Правительство продлило действующее в стране чрезвычайное положение, чтобы была возможность и дальше применять эффективные меры, которые по-прежнему нужны для контроля за распространением заболевания. Дальнейшее применение ограничений является обоснованным, учитывая, что в Эстонии постоянно выявляются новые очаги заболевания.

Стратегия выхода из кризиса, которая обрисовывает цели и принципы поэтапного смягчения ограничений, а также содержит план отмены ограничений, будет утверждена правительством на следующей неделе. Смягчение ограничений будет раз в неделю обсуждать правительственная комиссия, занимающаяся решением проблем, связанных с распространением вируса и его влиянием на здравоохранение и экономику.

Правительство ввело в Эстонии чрезвычайное положение 12 марта.